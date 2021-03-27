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10 قتلى ومصابين في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - قٌتل شخصان وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار وقع بمنطقة "فيرجينيا بيتش" الأمريكية، وذكرت الشرطة - في بيان أودرته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن العدد الأولي للأشخاص الذين تعرضوا لإطلاق نار في "فيرجينيا بيتش" كان 10 أشخاص، من بينهم شخص قتلته الشرطة وهو منفذ العملية، وتم استدعاء الشرطة إلى المنطقة عقب سماع دوى إطلاق النار.

وأضافت أنه أصيب ضابط شرطة خلال الاستجابة للبلاغ بعد أن صدمته سيارة، مشيرة إلى أن الضابط أصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى.. وتجري السلطات تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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