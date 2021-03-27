شكرا لقرائتكم خبر عن غرق مسؤولين سودانيين في وادي حلفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسبب سوء الأحوال الجوية في غرق قارب يقل مسؤولين أمنيين بمحلية وادي حلفا، كانوا في طريقهم للقاء مدير الجمارك السودانية ووزير البنى التحتية بمعبر أرقين اليوم(السبت). وكان القارب يحمل المدير التنفيذي لمحلية حلفا، ومدير الجوازات، ومدير الشرطة، وأعضاء اللجنـة الأمنيـة، فقد بعضهم، في وقت نجا فيه البعض الآخر.

وأكد مصدر شرطي سوداني بالولاية الشمالية ، وفاة ثلاثة مسؤولين على الأقل في حادثة غرق قارب بنهر النيل بمحلية وداي حلفا. وقال إن القارب كان يحمل على متنه أعضاء اللجنة الامنية للمحلية وعددهم 13 شخصا فقد منهم 5 أشخاص ، مضيفا أنه تم العثور على سائق القارب مصاباً بسبب المحرك، كما تم العثور على جثمان المدير التنفيذي لمحلية حلفا حتى الآن.ولفت المصدر الى أن فرق الإنقاذ النهري تبحث بقية الجثامين وعلى رأسهم مدير مخابرات الجمارك ومنسوبي الشرطة والجيش. وكشف أن مدير الجمارك في حلفا ووكيل النائب العام وضابط مكافحة التهريب نجوا بمعية 5 آخرين .