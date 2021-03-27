شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل المصري يعتذر عن حادث قطاري سوهاج.. ويؤكد: النائب العام سيعلن نتائج التحقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قدم وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، اعتذاراً عن حادث قطاري سوهاج، معرباً «عن خالص تعازيه لأسر وضحايا الحادث».

وقال وزير النقل خلال مؤتمر صحفي: «أعتذر عن حادث قطاري سوهاج.. وربنا يقدرنا على عدم تكراره»، مضيفاً:«أعرب عن اعتذاري وأسفي عن هذا الحادث الأليم»، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت خطة لتطوير السكك الحديد، وأن هناك 225 مليار جنيه مرصودة لتطوير القطاع.

وأشار وزير النقل إلى أن النائب العام سيعلن نتائج التحقيق في حادث قطاري سوهاج، كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن إجمالي الإصابات في حادث قطاري سوهاج بلغ 185 إصابة.