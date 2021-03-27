شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا تحيل الطعن على ترشح ضياء رشوان نقيباً للصحفين إلى المفوضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن على حكم القضاء الإداري، برفض استبعاد ضياء رشوان، من انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، لهيئة المفوضين، لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

وحضر الدكتور ضياء رشوان الجلسة، وطالب بعدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من كارم يحي الصحفي لطلب استبعاد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين من الترشح على مقعد النقيب بالانتخابات.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل كما أنه من بين موانع الترشح لهذا المنصب بأن يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة .

وتبين أن رشوان مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة منذ اكثر من عشر سنوات ولم تصدر ضده أي أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح ، ومسدداً لاشتراكاته السنوية وآخرها اشتراك 2020/2021؛ فمن ثم يكون قد توافرت بشانه كافة شروط الترشح على منصب النقيب لا سيما وأن المدعي لم يقدم أية مستندات تنال من سمعته تفقده الثقة والاعتبار بين ذويه ، وبالتالي يكون قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشحه وادراج اسمه فى الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات المقرر اجرائها يوم 5 /3 /2021 قد جاء بحسب الظاهر من الاوراق قائماً على سنده الصحيح متفقاً والقانون.