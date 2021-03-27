نيجيريا والبنين يسعيان إلى حسم التأهل للنهائيات وسيراليون يبحث عن إحياء آماله في التأهل

جدة - عبدالحي حسين -

تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بإجراء مباراتين عن المجموعة ذاتها، إذ يواجه المنتخب النيجيري نظيره البنيني، فيما يقابل سيراليون منتخب ليسوشو.

ويسعى المنتخب النيجيري في مباراته أمام البنين، إلى حسم تأهله للعرس الإفريقي قبل جولة الحسم، حيث يتوجب عليه الفوز على خصمه لضمان تواجده في النهائيات، في حين يبحث البنين هو الآخر عن الفوز للتأهل لكأس الأمم الإفريقية؛ ما سيجعل المباراة تتسم بالندية بين المنتخبين.

وفي مباراة أخرى، يبحث سيراليون عن إحياء آماله في التأهل للنهائيات عندما يواجه ليسوشو، حيث يطمح السيراليونيون إلى الفوز، وانتظار خسارة البنين من نيجيريا؛ لكي تنحصر بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة بينهما، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

ويتصدر المنتخب النيجيري مجموعته بثماني نقاط، متبوعا بالبنين بسبع نقاط، وسيراليون بثلاث نقاط، وليسوشو بنقطتين.