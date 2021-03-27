إدارة الرجاء تؤدي أجر شهر مارس للاعبين والطاقم التقني والإداري ومنح بعض المباريات

جدة - عبدالحي حسين -

تمكنت إدارة الرجاء الرياضي لكرة القدم، من توفير مبلغ 230 مليون سنتيم، من أجل أداء أجور شهر مارس لكل اللاعبين والطاقم التقني والإداري، ومنح مباريات البطولة الاحترافية إلى غاية مباراة اتحاد طنجة، ووداد فاس واتحاد سيدي قاسم في كأس العرش.

وفي السياق ذاته، يتبقى في ذمة الفريق، منح التوقيع السنوية لنصف الموسم الماضي والموسم الحالي لكل اللاعبين، ومنح التأهيل إلى نصف نهاية عصبة الأبطال 2020، ونهاية كأس محمد السادس؛ إضافة إلى منح مباريات البطولة ما بعد مباراة اتحاد طنجة، ومنح الفوز بالبطولة الاحترافية.

وجاء توفير المبلغ المذكور من المكتب المسير للرجاء الرياضي، في خضم الأحداث التي يعيشها الفريق بسبب المطالبة بإقالة المدرب جمال السلامي، ومطالبة “الكورفا سود” بوقفة احتجاجية أمام مركب الوازيس غدا الأحد.