خاليلوزيتش: علينا العمل أكثر وتطوير الأداء ومازلت أنتظر أكثر من بعض اللاعبين الجدد

جدة - عبدالحي حسين -

قال الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الموريتاني، إن التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية الكاميرون كان مستحقا.

وأضاف، “لم نقدم المستوى المطلوب، وكان الأداء متواضعا؛ لكن لا ننسى أن ظروف المباراة كانت صعبة”.

وتابع، “الرياح كانت قوية فضلا عن أرضية الملعب الصعبة، كما لم نكن فعالين على المستوى الهجومي، وأهدرنا الكثير من الفرص”.

وختم،”علينا أيضا العمل أكثر وتطوير الأداء؛ كما أنني انتظرت أكثر من بعض اللاعبين الجدد”.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تعادل سلبا أمام نظيره الموريتاني، ما جعله يضمن تأهله للعرس الإفريقي، متصدرا بإحدى عشرة نقطة، متبوعا بموريتانيا بست نقاط، وبوروندي بخمس نقاط.