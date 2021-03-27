مارتينيز: واجهنا منتخبا يضم لاعبين ينافسون في أكبر الأندية، ومع ذلك سجلنا تعادلا ثمينا

جدة - عبدالحي حسين -

أكد كورينتين مارتينيز، مدرب منتخب موريتانيا، في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة منتخبه أمام المغرب، أنه راض عن نتيجة التعادل السلبي، التي سجلها أمام الأسود

وأضاف “كنا نعرف أن المواجهة ستكون صعبة، لأننا واجهنا منتخبا يضم لاعبين ينافسون في أكبر الأندية، على غرار حكيم زياش وأشرف حكيمي، ومع ذلك سجلنا تعادلا ثمينا”.

وتابع “من المهم أن يبقى مصير منتخب موريتانيا بين يديه. سنطوي صفحة مباراة المغرب، من أجل الاستعداد لمواجهة إفريقيا الوسطى الأخيرة، سنضع كل إمكانياتنا من أجل حسمها والتأهل للنهائيات الإفريقية”.

وختم “سنعتمد خلال استعدادنا لهذه المباراة على مجموعة من الأمور، أهمها الجانب الذهني، لتحقيق هدفنا”.

جدير بالذكر أن المنتخب الموريتاني يحتل الرتبة الثانية بست نقاط، بفارق نقطة عن صاحب المركز الثالث بورندي؛ ما سيجعل المنافسة على بطاقة التأهل الثانية محتدمة في آخر جولات التصفيات، حيث سيواجه بوروندي نظيره المغربي، فيما سيقابل المرابطون منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى.