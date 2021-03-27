بعد تشديد الإجراءات الاحترازية… سلطات طنجة تخرج إلى الشارع من أجل توزيع الكمامات- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - شرعت سلطات طنجة، مساء الجمعة، في حملة لمراقبة مدى التزام السكان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتوزيع الآلاف من الكمامات على المواطنين.

وتمت هذه العملية بمقاطعة شرف مغوغة، وشملت أحياء ذات كثافة سكانية كبيرة: “حومة الشوك، حي بنكيران، مغوغة… “، بقيادة قائد الملحقة الإدارية التاسعة وأعوان سلطة وعناصر القوات المساعدة.

وتأتي هذه الحملة، بعد تشديد السلطات الولائية بمدينة طنجة، إجراءات الحجر الصحي بعاصمة البوغاز؛ من خلال توقيف الأشخاص الذين يخرقون حالة الطوارئ، عوض تغريمهم ابتداء من الساعة التاسعة، وكذا المخالفين لقرار الإغلاق بالنسبة للمحلات، بإغلاق محلاتهم مدة سبعة أيام.