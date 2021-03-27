تراكمت ديونه فقرر الانتحار.. مواطن تركي يطلق الرصاص على رأسه

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

لم يستطع المواطن التركي نوري تشنجل أوغلو، الذي يمتلك مقهى بمدينة إزمير، تحمل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها، خاصة بعد إغلاق محل عمله، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة التركية ضد فيروس كورونا، فقرر الانتحار.



وقال موقع «سوزجو» التركي، إن تشنجل أوغلو أطلق على نفسه الرصاص،، ورغم محاولة الفرق الطبية إسعافه، فارق الحياة.

وقبل انتحاره، وبعد تراكم الديون عليه، كتب تشنجل أوغلو على «فيس بوك»: «لا أحد مسؤول عن موتي. لم تعد لدي القوة للتحمل. هذه هي نهايتي».

وقبل كل ذلك، اشتكى مرارًا وتكرارًا من سوء الأوضاع الاقتصادية، وقال في مرة من تلك المرات «كفى، هذه المشكلة ستنتهي بالتأكيد، ألا يمكن أن نكون سوريين، المستشفى مجاني والدواء مجاني، يا أخي لم تعد هناك قوة للتحمل»