بيل غيتس يتوقع موعداً جديداً لنهاية فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

تنبأ بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أن العالم ستخلص من جائحة كورونا وسيعود إلى طبيعته بحلول نهاية عام 2022، منوهاً بأن الأزمة الصحية تركت آثاراً سيئة وكانت "مأساة لا تصدق".



وأوضح غيتس في مقابلة مع صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، إن إحدى النقاط المضيئة كانت وصول اللقاحات، مؤكداً: "بحلول نهاية عام 2022، يجب أن نعود إلى طبيعتنا تماما".

ومن جهتها قدمت زوجته ميليندا غيتس، جدولا زمنيا مماثلاً في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سُئلت عن اعتقادها بإمكانية الوصول إلى مناعة قطيع عالمية ضد الفيروس. وفقاً لموقع "روسيا اليوم". في إشارة إلى أن اللقاحات ربما لن تصل إلى البلدان النامية "بشكل جماعي" حتى نهاية هذا العام، قائلة: "سيكون ذلك في وقت ما في عام 2022".

وقالت على CNBC: "أعتقد أننا جميعا نتطلع إلى ذلك. إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل مكان".

وقدّم الزوجان ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا العالمي.

وخصصت الأموال لمساعدة بعض صنّاع اللقاحات والتشخيصات بالإضافة إلى العلاجات المحتملة.