شاهد.. العثور على 4 سوريين تجمدوا حتى الموت في لبنان

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

أكد بشير خضر محافظ منطقة بعلبك الهرمل في لبنان أنه تم العثور على أربعة سوريين، هم امرأتان وطفلان، موتى أمس الجمعة في شرق لبنان بعد اعتبارهم في عداد المفقودين.



وقال خضر إنه تم العثور على الأربعة متجمدين بعد عملية بحث قام بها الدفاع المدني اللبناني والجيش وقوى الأمن.

وأضاف "توفوا بسبب البرد القارس. وسيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".