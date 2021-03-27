حاكم عجمان يعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث قطاري الصعيد

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

بعث الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.



و أعرب في برقيته عن خالص تعازيه و صادق مواساته للرئيس المصري في ضحايا هذا الحادث الأليم .. سائلا المولى عز و جل أن يرحمهم وأن يغفر لهم و أن يسكنهم فسيح جناته و أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما بعث الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس المصري.