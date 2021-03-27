مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، عن تسجيل 84 إصابة مؤكدة، و10 حالات وفاة (ثمان في حضرموت، واثنتان في عدن)، وتسجيل 8 حالات شفاء (ست في المهرة، واثنتان في حضرموت).



وأوضحت اللجنة أن الإصابات الجديدة سُجلت 39 منها في حضرموت، و31 في عدن، وخمس في شبوة، وأربع في الضالع، وثلاث في المهرة، واثنتان في لحج.

والاثنين الماضي، أصدرت لجنة الطوارئ توجيهات لوزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية على مستوى الأسواق والمساجد والمدارس، بعد أن ارتفعت حالات الإصابة بشكل مفاجئ نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ومنذ تسجيل أول إصابة بالوباء في اليمن في 10 إبريل من العام الماضي، وصل إجمالي حالات الإصابة المسجلة رسمياً بالفيروس في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى “3900” حالة إصابة مؤكدة، شفيت منها “1588” حالة، فيما توفيت منها “820” حالة