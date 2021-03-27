انت الان تتابع خبر افتتاح جلسات المجلس التأسيسي في المملكة العراقية... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1924 - افتتاح جلسات المجلس التأسيسي في المملكة العراقية.
1933 - اليابان تنسحب من عصبة الأمم.
1973 - مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر.
1996 - تعيين الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخًا للأزهر.
2004 - حركة حماس تعلن خالد مشعل رئيساً للحركة
2014 - العاهل السعودي يعلن تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليًا لولي عهد السعودية.
2016 - الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة تدمر التاريخية من يد تنظيم داعش.
1933 - اليابان تنسحب من عصبة الأمم.
1973 - مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر.
1996 - تعيين الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخًا للأزهر.
2004 - حركة حماس تعلن خالد مشعل رئيساً للحركة
2014 - العاهل السعودي يعلن تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليًا لولي عهد السعودية.
2016 - الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة تدمر التاريخية من يد تنظيم داعش.