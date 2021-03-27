اخبار العالم

افتتاح جلسات المجلس التأسيسي في المملكة العراقية... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر افتتاح جلسات المجلس التأسيسي في المملكة العراقية... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1924 - افتتاح جلسات المجلس التأسيسي في المملكة العراقية.
1933 - اليابان تنسحب من عصبة الأمم.
1973 - مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر.
1996 - تعيين الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخًا للأزهر.
2004 - حركة حماس تعلن خالد مشعل رئيساً للحركة
2014 - العاهل السعودي يعلن تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليًا لولي عهد .
2016 - الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة تدمر التاريخية من يد تنظيم داعش.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا