انت الان تتابع خبر صحة النجف تعلن موقفها الوبائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "تم اجراء 1283 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت:
- الوفيات : لا توجد
- من بين الاصابات (10) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3493
- الاصابات الجديدة : 341
- حالات الشفاء : 376
- الوفيات : لا توجد
- من بين الاصابات (10) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.
- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي : 44723
مجموع حالات الشفاء : 37935
مجموع الوفيات : 415
مجموع الحالات تحت العلاج : 6373
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3493