صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

وقالت الدائرة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "تم اجراء 1283 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت:

- الاصابات الجديدة : 341

- حالات الشفاء : 376

- الوفيات : لا توجد



- من بين الاصابات (10) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 44723

مجموع حالات الشفاء : 37935

مجموع الوفيات : 415

مجموع الحالات تحت العلاج : 6373

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3493

