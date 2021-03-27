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صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "تم اجراء 1283 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت:

- الاصابات الجديدة : 341

- حالات الشفاء : 376

- الوفيات : لا توجد


- من بين الاصابات (10) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 44723

مجموع حالات الشفاء : 37935

مجموع الوفيات : 415

مجموع الحالات تحت العلاج : 6373

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3493

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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