الرياضة النيابية تؤكد دعمها للأولمبية وتدعو الى تطوير الواقع الرياضي

وقالت اللجنة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن "النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرباضة في مجلس النواب وبالنيابة عن اعضاء اللجنة، يتقدم بازكى التهاني واطيب التبريكات للسيد رعد حمودي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في انتخابات الهيئة العامة للجنة التي جرت يوم الجمعة".واضافت "كما تهنئ اللجنة كل من أياد نجف الياس لفوزه بمنصب النائب الأول وحيدر حسين علي لفوزه بمنصب النائب الثاني وأحمد حنون خنجر لفوزه بمنصب النائب الثالث واعضاء المكتب التنفيذي".

واوضحت ان "لجنة الشباب والرياضة النيابية توكد دعم قطاع الرياضة والشباب في العراق لن تدخر اي جهد يسهم في مساندة عمل اللجنة الاولمبية وتذليل الصعاب امامها ودعم خططها في تطوير الرياضة العراقية والتعاون لتشريع القوانين الرياضية المهمة ومتابعة تطبيقها".



وشددت اللجنة على "اهمية تظافر جهود جميع الاطراف المعنية في الرياضة للتعاون والتضامن لتطوير الواقع الرياضي".

واعربت اللجنة عن امنياتها بنجاح "رعد حمودي ونوابه الثلاثة النجاح والتوفيق في مهمتهم"، داعية الى "العمل الجاد على تغليب مصلحة الرياضة في العراق على اي مصلحة اخرى".

