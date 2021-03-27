سباحة مصرية تتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو بعد إنجاز تاريخي

وتأهلت السباحة المصرية البالغة 26 عاما، إلى أولمبياد طوكيو، بعد إحرازها الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر فراشة، خلال فعاليات بطولة ISCA الدولية للسباحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ الاتحاد المصري للسباحة، البطلة عثمان، قائلا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ألف مبروك للفراشة الذهبية فريدة عثمان، تأهلها إلى أولمبياد طوكيو بزمن 57.84 ثانية في سباق 100 متر فراشة، ألف مبروك لمصر".