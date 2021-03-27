بكين تبدأ تطعيم الأجانب الموجودين في المدينة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت العاصمة الصينية بكين، السبت، تطعيم الأجانب الموجودين في المدينة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.



وقال بيان أصدره مكتب الشؤون الخارجية ببلدية بكين، وأوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إنه يمكن للأجانب الذين تبلغ أو تزيد أعمارهم على 18 عاما، تلقي لقاح "كوفيد-19" وفقا لمبدأ المشاركة الطوعية وبعد إعطاء موافقة مستنيرة وتحمل المسؤولية الشخصية عن المخاطر.

وأشار البيان إلى أنه سيتم استخدام لقاحات كورونا المحلية الصينية، وأنه يجب الحصول على جرعتين.

وأوضح البيان أنه يمكن للأجانب الراغبين في تلقي اللقاح التحقق من الإشعارات الصادرة عن مكاتب عملهم أو مدارسهم أو الأحياء السكنية التي يقيمون بها، والحصول على مواعيد من خلال هذه المؤسسات.

وبعد الحصول على مواعيد، يمكن للأفراد الحصول على اللقاح في مكان قريب وفقا لترتيب سلطات الأحياء المحلية. كما يجب تقديم جوازات سفر وتصاريح إقامة سارية في موقع تلقي اللقاح.

ويمكن للأجانب المشمولين بنظام التأمين الطبي الاجتماعي في بكين الحصول على اللقاح مجانا من خلال إظهار وثائق التأمين المعنية، بينما يتعين على غير المشمولين بنظام التأمين الطبي الاجتماعي دفع 93.5 يوان (14.4 دولار أمريكي) للجرعة الواحدة.