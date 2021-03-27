شكرا لقرائتكم خبر عن متعاقدة مع البنتاجون تقر بتسريب معلومات لـ«حزب الله» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، بأن مترجمة عسكرية أمريكية، من أصول لبنانية، متعاقدة مع وزارة الدفاع (البنتاجون) أقرت بأنها مذنبة لإفشاء معلومات دفاعية سرية لمواطن لبناني يشتبه في صلاته بـ«حزب الله». وسوف تواجه المتهمة العقوبة القصوى، وهي السجن مدى الحياة، ومن المقرر النطق بالحكم في 23 يونيو المقبل.

وحسب وثيقة قضائية، فإن المترجمة وتدعى مريم طه تومسون (63 عاماً حالياً) بدأت بإرسال المعلومات بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمان، في غارة جوية أمريكية في يناير عام 2020.

وتم القبض على مريم تومسون، التي ولدت في لبنان، وأصبحت مواطنة أمريكية في عام 1993 في فبراير (شباط) 2020، في قاعدة العمليات الخاصة الأمريكية في أربيل بشمال العراق.

كانت تومسون، التي كان لها تصريح أمني يسمح بالوصول لمعلومات سرية للغاية، متمركزة في المنشأة التابعة لقوة العمليات الخاصة في العراق من منتصف ديسمبر 2019 حتى تاريخ اعتقالها.

ويقول الادعاء الأمريكي إن تومسون استخدمت تصريحها السري للغاية لتمرير أسماء أصول المخابرات الأمريكية إلى المواطن اللبناني التي كانت لديها علاقة به، والتي يعتقد أنه سيشارك المعلومات مع «حزب الله». وصنفت الولايات المتحدة ميليشيات «حزب الله»، كمنظمة إرهابية أجنبية في عام 1997.

وقبل سنوات من بدء نقل المعلومات السرية، تعرفت تومسون على مواطن لبناني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنصيحة من أحد أفراد العائلة، وادعى الرجل أن لديه «قريباً» يعمل لصالح وزارة الداخلية اللبنانية، كما أن لديه اتصالات مع أعضاء في «حزب الله».

وطبقاً لوثائق المحكمة، زعم المواطن اللبناني الذي لم يذكر اسمه، والذي وُصف بأنه «ثري وذو علاقات جيدة»، أن له ابن أخ يعمل في وزارة الداخلية اللبنانية.

ورغم أن تومسون لم تقابل الرجل شخصياً على الإطلاق، فقد أعرب عن رغبته في الزواج منها وانتقالها إلى لبنان، حسبما جاء في الوثيقة القضائية.

وبعد مقتل سليماني بدأ الرجل يطلب من تومسون «تزويدهم» (حزب الله) بمعلومات حول الأصول البشرية التي ساعدت الولايات المتحدة في استهداف سليماني. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تومسون زودت الرجل بمعلومات عن «هويات 10 على الأقل من الأصول البشرية السرية، و20 منشأة أمريكية على الأقل، إضافة إلى تكتيكات وتقنيات وإجراءات متعددة».

وبعد اعترافها بالذنب في إحدى التهم المتعلقة بتقديم معلومات دفاع وطني لجهة أجنبية، تواجه تومسون عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة. ومن المقرر النطق بالحكم في 23 يونيو المقبل.