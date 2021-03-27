شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: وفاة مسؤول وفقدان 3 في انقلاب لنش للقوات البحرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلفا : ”الخليج 365”

تعرض لنش تابع إلى القوات البحرية السودانية إلى الغرق، السبت، في عرض بحيرة النوبة بوادي حلفا، ما أسفر عن وفاة اسماعيل بلال، المدير التنفيذي لمحلية حلفا، وفقدان آخرين بينهم مسؤولين، بحسب ما ذكرت «وكالة أنباء السودان» (سونا).

وذكرت الوكالة أنه تم انتشال جثمان المدير التنفيذي لمحلية حلفا، بينما أكد العميد تاج السر أحمد عثمان، مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن، وهو من الناجين في أن «حوالي 3 من المفقودين بينهم مدير شرطة المحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد افراد استخبارات الجيش، فيما يجري البحث عن المفقودين في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث».

وأشار تاج السر إلى «نجاة 6 أفراد من بينهم مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا الذين تم إنقاذهم عبر الصيادين وانتشالهم» .

وأضاف أن «اللنش الذي كان يقل أعضاء لجنة أمن المحلية وهم في طريقهم الى أرقين ومن ثم اشكيت لاستقبال الوفد الاتحادي الوزاري برئاسة وزيرة الخارجية والنقل ومدير عام جمارك السودان، تعرض لعطل مفاجئ، حيث تقرر العودة لارتفاع الأمواج في وسط البحيرة، وأثناء العودة انقلب اللنش».