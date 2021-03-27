شكرا لقرائتكم خبر عن فرار أكثر من 13 ألف شخص من العنف في كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوغوتا - أ ف ب

اضطر أكثر من 13 ألف مدني في كولومبيا إلى الفرار من الاشتباكات بين مجموعات مسلحة والقوات الحكومية منذ بداية العام الجاري مع اندلاع أعمال العنف مجدداً في هذا البلد، بحسب ما جاء في تقرير رفع إلى مجلس الأمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في التقرير إنّ «الوضع في منطقة المحيط الهادئ مقلق بشكل خاص».

وأضاف أنّ «آلاف المدنيين عالقين في مرمى النيران بين أطراف مسلحة غير قانونية وقوات إنفاذ القانون».

وجاء في التقرير أن من بين 13422 شخص نزحوا هذا العام، هناك 5574 قاصراً.

وتشهد كولومبيا حاليا أسوأ موجة من أعمال العنف منذ توقيع اتفاقية السلام بين بوغوتا وحركة القوات المسلّحة الثورية الكولومبية (فارك) في 2016، والتي وضعت حدا لنزاع استمر نصف قرن.

وتدور المواجهات حالياً مع متمرّدين منشقّين عن «فارك» ومسلحين يساريين وتجّار مخدرات وقوات شبه عسكرية يمينية.

وتخوض هذه الأطراف حرباً ضدّ الحكومة وضدّ بعضها البعض للسيطرة على تجارة الكوكايين التي تدرّ أرباحاً طائلة، وعلى الاستخراج غير القانوني للمعادن.