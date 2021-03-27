شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 4 سوريين تجمدوا حتى الموت في شرق لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت – رويترز

قال بشير خضر محافظ منطقة بعلبك الهرمل في لبنان، إنه تم العثور على أربعة سوريين، هم امرأتان وطفلان، موتى الجمعة، في شرق لبنان بعد اعتبارهم في عداد المفقودين.

وأوضح خضر أنه تم العثور على الأربعة متجمدين بعد عملية بحث قام بها الدفاع المدني اللبناني والجيش وقوى الأمن.

وأضاف على "تويتر": "توفوا بسبب البرد القارس. سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقاً حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري نزحوا عن ديارهم منذ بداية الصراع في بلادهم عام 2011.