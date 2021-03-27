شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتحديث بيانات ملاك العقارات في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن إطلاق حملة خاصة لتحديث بيانات الملاك في القطاع العقاري في مختلف مناطق ومدن الإمارة في الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري وحتى يوم 29 مايو المقبل، وذلك بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة.



وتهدف الحملة إلى الحفاظ على حقوق الملاك، وتحديث بياناتهم، خصوصاً في ظل وجود بيانات قديمة لم يجر تحديثها منذ زمن طويل، ومنعاً لتشابه الأسماء وما ينتج عنه من تبعات تتسبب في تأخير المعاملات، بحيث يتم ربط اسم المالك مع رقم الهوية الخاصة به لتفادي أي تشابه للأسماء، والتسهيل على جميع المتعاملين مع الدائرة لضمان حقوق جميع الملاك والعاملين في القطاع العقاري في الإمارة. وتستهدف الحملة جميع ملاك العقارات في الإمارة من مواطنين ومقيمين ومستثمرين من مختلف الجنسيات.

عبد العزيز الشامسي:

ضمان الحقوق وتسهيل إدارة الممتلكات بسهولة



وتجري الحملة في مجالس الضواحي بكل منطقة في التواريخ والأوقات المعلن عنها في موقع الدائرة الالكتروني على شبكة الانترنت (www.shjrerd.gov.ae) ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعلى جميع الملاك الحضور إلى مقر مجلس الضاحية، وذلك حسب التاريخ المحدد لكل ضاحية، وإحضار أصل سندات الملكية الأصلية، والخارطة، والهوية الشخصية، حيث سيتم تحديث البيانات وإرجاع الأصول إلى مالكها.

وأشاد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بالتعاون الكبير الذي أبدته دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة ممثلة برئيسها خميس بن سالم السويدي وكافة العاملين فيها لترحيبهم بالفكرة، وتسخير كافة الإمكانيات التي تمتلكها الدائرة، وفتحهم أبواب مجالس الضواحي في مختلف المناطق لاستقبال الملاك من أجل إنجاح الحملة.



حميد العبار:

عملية التحديث مجانية ولن تأخذ سوى دقائق معدودة

وقال المستشار حميد العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: «إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تحديث بياناتها بما يضمن حقوق ملاك العقارات في الإمارة، والتسهيل عليهم لإدارة ممتلكاتهم والتصرف فيها بكل سهولة ويسر».

وحث جميع ملاك العقارات في الإمارة الباسمة على التعاون مع الحملة التي تهدف إلى حفظ حقوقهم بالدرجة الأولى، والتوجه إلى مجالس الضواحي في الوقت المحدد لكل منطقة، وإحضار الوثائق والمستندات المطلوبة، مؤكداً أن عملية التحديث مجانية بالكامل فلا توجد رسوم عليها، ولن تأخذ سوى دقائق معدودة من وقتهم حيث ستجري العملية بكل سهولة ويسر، ودون تعقيدات بهدف خدمة الملاك والحفاظ على حقوقهم من الضياع.