«إيه تي إس» الهندية ترفع طاقة تخزين الوقود في الشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع السعة التخزينية إلى 72 ألف متر مكعب من المواد الكيميائية السائلة ومنتجات الوقود

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إيه تي إس تيرمينلز» الهندية العاملة بخدمات التخزين وسلاسل الإمداد والتوزيع والنقل والشحن البحري والجوي والأرضي التي تتخذ من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة مقراً لها، عن رفع السعة التخزينية من المواد الكيميائية السائلة ومنتجات الوقود في مرافق الشركة إلى 72 ألف متر مكعب بدلاً من 42 ألف متر مكعب، كاشفة عن إنجاز المرحلة الثالثة من مشروعها التوسعي في حرة الحمرية، وذلك في مؤشر جديد على جودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الهيئة ومكانتها المتنامية كوجهة رئيسية ومثالية للاستثمارات الأجنبية الراغبة بالتوسع بأسواق المنطقة.

وتفقد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، يرافقه عدد من مسؤولي ومديري المنطقة، المرافق الجديدة للشركة الهندية، واطلعوا على المراحل المختلفة لعملية التوسعة الجديدة، والإجراءات المطبقة لعملية التخزين، وفق أفضل المعايير العالمية، مشيدين بالدور المهم الذي تلعبه الشركة في سلاسل الإمداد والتوزيع والنقل والشحن، وبالآليات المبتكرة التي تستخدمها في عملية تخزين المواد الكيميائية السائلة ومنتجات الوقود.

وبلغت القيمة الإجمالية لحجم استثمارات «إيه تي إس تيرمينلز» منذ تأسيسها في حرة الحمرية العام 2011 وحتى الآن 55 مليون درهم، وتستعد الشركة في العام 2022 لإتمام المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروعها التوسعي الذي سيرفع سعتها التخزينية إلى 100 ألف متر مكعب من الوقود والمواد الكيميائية السائلة والزيوت النباتية وغيرها، ويتميز المرفق الجديد للشركة من أحواض التخزين باعتماده أحدث المواصفات العالمية، ويدار آلياً بالكامل مع أنظمة مراقبة وتحميل فعالة من الجيل الجديد للخزانات على مدار الساعة.

مشروع توسع

وقال سعود سالم المزروعي: «تبرز اليوم إمارة الشارقة على وجه العموم وحرة الحمرية على وجه الخصوص كوجهة عالمية للأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث نركز على توفير تجربة متكاملة للمستثمرين على صعيد الخدمات والمبادرات التحفيزية والمزايا التنافسية، ولا شك أن استمرار مشروع توسع شركة «إيه تي إس تيرمينلز» على امتداد السنوات الماضية مؤشر على أننا نسير على الطريق الصحيح لتعزيز ثقة عملائنا ببيئتنا الاستثمارية».

وأشار المزروعي، إلى التزام المنطقة الكامل بتسخير كافة الإمكانات والتسهيلات؛ لمساعدة المستثمرين على توسعة أعمالهم، والارتقاء بها وخدمة عملائهم في أسواق العالم، لافتاً إلى أن البنية التحتية اللوجستية والخدمات النوعية والتسهيلات المتنوعة التي توفرها حرة الحمرية تلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ المستثمرين قرارات توسعة نشاطاتهم في إمارة الشارقة.

دعم لامحدود

بدوره قال إفيناش غاندي، المدير العام لشركة «إيه تي إس تيرمينلز»: «تقدم حرة الحمرية دعماً لامحدوداً للشركة، والذي كان سبباً من أسباب تهيئة بيئة محفزة لأعمالنا، ومساعدتها على النمو والتوسع، ورغم التحديات التي سببتها جائحة «كورونا» المستجد على الاقتصاد العالمي، إلا أننا نجحنا في تحويل التحدي إلى فرصة، وتلبية متطلبات عملائنا في الأسواق المختلفة»، لافتاً إلى أن التوسع الجديد للشركة يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها حرة الحمرية لخدمة العملاء المنتشرين في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ومنطقة شرق إفريقيا، معتبراً أن الشركة تركز على تعزيز وصولها إلى مختلف أسواق العالم، من خلال توسعها الجديد في حمرية الشارقة.

