شكرا لقرائتكم خبر عن «أمر إخلاء 2» خارج السباق الرمضاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى الفنان الكويتي ضاري عبدالرضا، عبر ستوري إنستجرام، الجدل المثار حول الجزء الثاني من مسلسل «أمر إخلاء»، حيث أعلن رسمياً خروج المسلسل من سباق الدراما الرمضانية، بعد إعلان الصفحة الرسمية للمسلسل عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من استمرار تصوير المسلسل ونشر أبطاله كواليس التصوير في عدد من الأماكن، ويرجع عدم العرض في رمضان بسبب بعض المعوقات التي قد تؤخر التصوير أكثر من شهر كامل.

ويشارك في بطولة المسلسل: عبد الله التركماني، صمود المؤمن، وغادة الزدجالي، ورهف محمد، وفيّ الشرقاوي، وناصر الدوسري، وفوز الشطي، من تأليف مريم الهاجري، وإخراج عبد الرحمن السلمان.