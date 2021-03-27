شكرا لقرائتكم خبر عن ماجي بوغصن شريرة في «للموت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن عن الملصق الدعائي الرسمي لأحدث أعمالها الدرامية لشهر رمضان المقبل، إلى جانب عرض ترويجي لمسلسل «للموت» من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر، ويشارك في بطولته باسم مغنية، دانييلا رحمة، والنجمان السوريان محمد الأحمد وخالد القيشفي

والمسلسل بشكل عام يعتبر مزيجاً بين «الأكشن» والرومانسية ضمن قالب مشوق، فيه صدمات غير متوقعة بسبب تسارع وتيرة الأحداث فيه، وتجسد بوغصن دوراً جديداً عليها، إذ تلعب للمرة الأولى شخصية امرأة شريرة، وهي الشخصية التي لم تجسدها من قبل في أي عمل فني.

