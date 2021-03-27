شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبلي يحب ليدز يونايتد وطلب قميصه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف الإنجليزي باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد الذي يلعب موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 16 عاماً، عن تشجيع نجم برشلونة عثمان ديمبلي الكبير لليدز، بعدما طلب إيليان ميسلييه، لاعب منتخب فرنسا دون الـ21 عاماً وزميل بامفورد في ليدز، قميص الفريق، لأن ديمبلي طلب منه ذلك. وعلق بامفورد: بعد مباراة فولهام جاء إيليان وقال لي «رجاء أحتاج قميصك»، فقلت له «طبعاً، بالتأكيد، لكن لمن؟»، فقال لي «أوه، ديمبلي»، فقلت له: «انتظر، من قلت؟» فقال لي: «اللاعب في برشلونة». أصبت بالدهشة وقلت «ماذا.. ديمبلي يريد قميصي؟» فأجابني: «نعم، إنه يريد قميصك وقميص كالفن لويس لأنه مشجع كبير لليدز ويشاهد كل مباراة». قلت في نفسي إيليان معتاد المزاح، لذا عدت وقلت له: «أنت جاد في طلبك هذا؟ حسناً لكن عليك أن تجلب لي قميصه في المقابل». اتصل بي عبر (فيس تايم) في منتصف الليل وهو حامل قميص ديمبلي وقال لي: «هذا لأخي بامفورد، من ديمبلي».

ويحظى ليدز رغم تواضعه في الجدول بتشجيع النرويجي إيرلينج هالاند نجم دورتموند أيضاً، لأنه من مواليد ليدز، حيث كان والده ألف إنجز هالاند يلعب في النادي.