شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة والطيران بالنواب تتابع آخر أعمال التطوير والإنشاءات بمطار برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الزيارة البرلمانية للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اليوم السبت، استعراض اللواء علاء نبيل مدير مطار برج العرب، أبرز ماتم إنجازه من إنشاءات داخل المطار من مبني للركاب الجديد والبنية التحتية وكذلك ممر الطائرات وتوسيعات المطار الدولي من خلال فيلم وثائقي، فضلا عن أنظمة الآمان التي يتبعها المطار فيما يخص النظام الأمني ورفع كفائتها من أجهزة x ray وخدمات تأمينية خاصة بالتفتيش.

وقال اللواء علاء نبيل، إن دولة ألمانيا أشادت بالنظام التأميني للمطار، مشيرا إلى أن هناك نوعين من شركات الطيران في برج العرب و رغم جائحة كورونا فهناك خطوط طيران جديدة تأتي إلينا .

وأكد اللواء علاء نبيل مدير مطار برج العرب حصول مطار برج العرب على شهادة الايزو في خدمات التشغيل، وكذلك تم عمل مشروع صرف الأمطار بطول الممر وتم تجربتها في فصل الشتاء الماضي وحلت مشكلة كانت تواجه مطار برج العرب .

وكان وفد من لجنة السياحة بمجلس النواب قاموا بزيارة لمطار برج العرب للوقوف علي آخر أعمال تنفيذ مشروع لتوسعه مطار برج العرب الدولي وذلك ببناء مبني جديد للركاب بالإضافة إلي المرافق المتعلقه به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد علي النقل الجوي لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي بدلتا النيل .

ويضم الوفد النائب عمرو هندي وكيل اللجنة والنائب بهاء الدين عبد العاطي والنائب عماد الديب الدراجلي .

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المعقودة بتاريخ 15/11/2016، على القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي -بقيمة القرض: 18,200 مليار ين يابانى.