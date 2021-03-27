شكرا لقرائتكم خبر عن عقار القاهرة المنهار .. صدفة أنقذت أرواح العشرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت محافظة القاهرة تفاصيل جديدة عن انهيار عقار جسر السويس، وأشارت المحافظة إلى أن أسفل العقار كان يوجد مصنع ملابس ومخزن يعمل به ما لايقل عن 120 شخصا، وتم غلقه وتشميعه منذ أيام قبل انهيار العقار مما أدى إلى الحد من زيادة عدد المصابين والوفيات.

وأوضحت أنه في حالة استمرار المصنع في التشغيل وقت انهيار العقار كانت حدثت كارثة كبيرة لا قدر الله وخسائر في الأرواح كبيرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خروج 18 حالة من مصابى عقار جسر السويس المنهار، و6 حالات يتلقون العلاج، مؤكد استقرار حالاتهم، حيث تفقد المحافظ مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من الحادث.