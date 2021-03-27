شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة .. إجراءات لتعزيز السلامة بعد حادثة القطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، توجيهات للحكومة بتطبيق الإجراءات التى من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذرى الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم اليكترونية حديثة، بالتوازى مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل امكانية حدوث بعض التأخير فى مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسئولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التى سوف يتم تطبيقها فى هذا الإطار، حيث أن اكتمال المنظومة بشكل نهائى هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث.