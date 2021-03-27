شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تُلزم موظفي التعليم والسياحة بإجراء اختبار كورونا أسبوعيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات اليونانية أن إجراء اختبار ذاتي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أسبوعيا سيكون إلزاميا للأشخاص العاملين في قطاعات محددة من بينها التعليم والسياحة والمحاكم، من أجل استئناف أنشطتها بأمان.

وقال نائب وزير الصحة فاسيليس كونتوزامانيس - خلال مؤتمر صحفي يومي الليلة الماضية - إن الحكومة ستوفر مجموعات الاختبار مجانا من خلال الصيدليات اعتبارا من الأسبوع الأول من أبريل، وذلك في محاولة للحصول على صورة أوضح لانتشار فيروس كورونا، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وأضاف كونتوزامانيس "أن مجموعات الاختبار الذاتي ستستخدم "كأداة" لاستئناف أنشطة معينة بأمان"، وتابع "أن العودة التدريجية للنشاط [الاقتصادي] يصاحبها التزام المواطنين الناشطين في المجالات الحساسة بالخضوع لاختبار أسبوعي".

ووفقا لكونتوزامانيس، يشمل هؤلاء العاملين في المدارس، الشركات، تجارة التجزئة، المطاعم، السياحة، التصنيع، الشحن، والشحن البحري، وكذلك المحاكم، مضيفا أن الحكومة ستفرض الاختبار الإلزامي على المعلمين والطلاب.