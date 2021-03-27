شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل جزيرة مياكو اليابانية بمحافظة أوكيناوا، وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد حوالى 147 كيلومترا شمال مدينة هيرارا"، بحسب"روسيا اليوم".

وأضافت: "مركز الهزات الأرضية وقع على عمق 153 كيلومترا"، فيما لم ترد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار، وسجلت في وقت سابق هزة بقوة 4.7 درجة في المحيط الهادئ على بعد 189 كيلومترا من الساحل الشرقي لكامتشاتكا فى الشرق الأقصى الروسى.