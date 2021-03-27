شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 10 محتجين في مظاهرات عنف بإنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت عشرة أشخاص في مدينة بريستول بجنوب غرب إنجلترا أمس الجمعة بعد أن تحولت احتجاجات على مشروع قانون جديد للشرطة إلى أعمال عنف حيث قام أشخاص برشق أفراد الشرطة بالزجاجات والحجارة.

واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط المدينة، متجاهلين قيود كوفيد-19، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على احتجاجات الشوارع.

وقال مارك روناكريس مدير الشرطة في بريستول في البيان "جرى اعتقال عشرة أشخاص لارتكابهم جرائم من بينها الاضطرابات المشوبة بالعنف والاعتداء على أحد مسؤولي الطوارئ وحيازة مخدرات من الدرجة الأولى".