أعادة إصدار ارسالية زيت محركات مخالفة للضوابط في أم قصر

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، أعادة إصدار ارسالية زيت محركات مخالفة للضوابط في مركز كمرك أم قصر الجنوبي .

إعلام الهيئة العامة للكمارك قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كوادرها العاملة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي قامت بأعادة اصدار حاوية عدد (٢)حجم ٤٠ قدم تحتوي على زيت محركات مخالفة لضوابط الاستيراد".



واضافت الهيئة، ان "عملية اعادة اصدار الارساليات تمت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة في المركز المذكور".

