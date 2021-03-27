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أعادة إصدار ارسالية زيت محركات مخالفة للضوابط في أم قصر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، أعادة إصدار ارسالية زيت محركات مخالفة للضوابط في مركز كمرك أم قصر الجنوبي .
إعلام الهيئة العامة للكمارك قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كوادرها العاملة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي قامت بأعادة اصدار حاوية عدد (٢)حجم ٤٠ قدم تحتوي على زيت محركات مخالفة لضوابط الاستيراد".

واضافت الهيئة، ان "عملية اعادة اصدار الارساليات تمت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة في المركز المذكور".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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