صادقون: اضافة فقرة المغيبين في الموازنة انتهاك للعدالة وظلم لدماء الشهداء

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في سلسلة تغريدات على منصة تويتر" تابعتها الخليج 365، "ندين ونستنكر عمليات المجاملة والمساومة التي تجري في فقرات ومواد الموازنة من خلال اضافة فقرة المغيبين ضمن مواد الموازنة"، مبينا ان "اضافة فقرة المغيبين في الموازنة خاطئة وهي انتهاك للعدالة وظلم لدماء الشهداء والمضحين".



واضاف ان "اعتبار المغيبين شهداء فيه مجاملة وتناغم مع الدواعش والارهابيين"، مشيرا الى ان "الشهداء هم من دافعوا عن حياض الوطن وليس كل مغيب شهيد".

وتابع ان "بعض التسريبات تشير إلى وضع الارهابيين والدواعش وعوائلهم ضمن هذه الفقرة، وبعض الهاربين من وجه العدالة لكي يتم معاملتهم كشهداء على حساب الذين قدموا دمائهم لاجل دفع الارهاب وحفظ الوطن"، لافتا الى "اننا نرفض رفضا قاطعا اضافة هذه الفقرة في الموازنة والتي فيها اساءة بالغة لدماء الشهداء".