الاعلام الامني تصدر بياناً بشان قتل اخطر تجار المخدرات في بغداد

وقالت الخلية في بيانها الذي ورد للسومرية نيوز، ان "جهاز الأمن الوطني يواصل عملياته المتميزة والنوعية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، فقد نفذ ابطال الجهاز عملية فجر اليوم السبت، للقبض على احد ابرز واخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد، حيث اقدمت هذا المجرم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله".واضاف البيان ان "الحادث أسفر عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر".

وتابع البيان ان "منتسبي جهاز الامن الوطني يعاهدوا المواطنين كافة على البقاء عيوناً ساهرة وسيوف مشرعة من اجل حماية المجتمع العراقي وتحصينه من العابثين بأمنه، ومحاربة قادة الارهاب والجريمة المنظمة اينما كانوا".

