كيف خطط الإخوان للقفز على رئاسة تونس في 2019؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

"جمهوريتان.. تونس واحدة"، كتاب صدر حديثا لمحمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي السابق والذي شغل أيضا منصب الرئاسة مؤقتا، يتناول فيه خفايا وأسرار الحكم خلال فترات تاريخية مختلفة قضاها يتحرك ضمن دواليب الدولة.

السياسي المخضرم الذي اشتغل بإدارة الشأن العام منذ فترة حكم الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة يفتح في مذكراته صندوق أسراره في جمهورية الاستقلال التي ساهم في بنائها، والجمهورية الثانية التي عمل على إرساء أولى لبناتها.

إخوان تونس.. سموم تنفث الفكر الإرهابي وتضرب مؤسسات الدولة



يرصد محمد الناصر في كتابه تفاصيل وخبايا صناعة القرار التونسي من رجل دولة أمّن منصب الرئاسة بالنيابة في فترة حالكة كانت البلاد تحتاج فيها صلابة وقرارا واضحين.



فترة الـ90 يوما التي قضاها الناصر في قصر قرطاج عندما تسلم مقاليد رئاسة الجمهورية بالنيابة في 2019، فضحت نوايا الإخوان في القفز على مقاليد السلطة بينما كانت تونس مهدّدة بالفوضى وانفلات الأمن.