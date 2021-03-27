رئيس الوزراء المصري: جنوح سفينة في قناة السويس "حادث استثنائي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري اليوم السبت، إن جنوح سفينة في قناة السويس "حادث استثنائي".



وأكد رئيس الحكومة المصرية، أن هيئة القناة بدأت التعامل مع القضية من أول لحظة.

جنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر جيفن" صباح الثلاثاء في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس. ويبلغ طول السفينة التي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

ووجه مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة، الشكر والتقدير لكل من عرض المساعدة في حل حادث جنوح السفينة بقناة السويس.

وشدد على سعي الدولة المصرية لإعادة الحركة في قناة السويس بأسرع وقت ممكن.

وما زالت حركة الملاحة بقناة السويس معطلة لليوم الخامس على التوالي، بعد أن جنحت سفينة الحاويات الضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها، في ظل تأثر حركة التجارة العالمية بهذا الحادث.

ويعود تاريخ حفر أول قناة لربط البحر الأحمر بالمتوسط إلى عهد سنوسرت الثالث فرعون مصر في الفترة من 1887 إلى 1849 قبل الميلاد. وتم الانتهاء من عمل ممر مائي صناعي حديث في 1869.

أممت مصر القناة في 1956، مما تسبب في غزو من جانب بريطانيا وفرنسا إلى جانب إسرائيل.

ولحقت بالقناة أضرار بالغة في حرب عام 1967 التي جمعت مصر ودولا عربية أخرى في مواجهة إسرائيل. ظلت القناة مغلقة لما بعد حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.

واستعادت مصر كامل السيطرة على القناة بعد حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول وأعادت فتحها في يونيو/حزيران 1975.