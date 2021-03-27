استقرار أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت 27 مارس 2021، على الرغم من انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وأنواع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30 جنيها و60 جنيها.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال مستهل تعاملات السبت، عند نحو 872.25 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) عند فتح تعاملات اليوم، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 763.22 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال تعاملات صباح السبت، نحو 654.18 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 508.81 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 436.12 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 363.44 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال تعاملات السبت، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 27174.13 جنيه (1730.63 دولار).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، عند فتح تعاملات اليوم السبت، نحو 6105.76 جنيه.

واستقرت أسعار الذهب أمس الجمعة، آخر أيام التداول بالبورصات العالمية وسجل الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1731.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وقال برايان لان العضو المنتدى لدى جولد سيلفر سنترال: "قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلا.. هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية".

وأضاف: "الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد".

ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي بلغته الأسبوع الماضي. وأفاد استطلاع أجرته رويترز أنه من المرجح تعرض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.

ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.