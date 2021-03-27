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تراكمت ديونه فقرر الانتحار.. مواطن تركي يطلق الرصاص على رأسه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

لم يستطع المواطن التركي نوري تشنجل أوغلو، الذي يمتلك مقهى بمدينة إزمير، تحمل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها، خاصة بعد إغلاق محل عمله، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة التركية ضد فيروس ، فقرر الانتحار.

 

وقال موقع «سوزجو» التركي، إن تشنجل أوغلو أطلق على نفسه الرصاص،، ورغم محاولة الفرق الطبية إسعافه، فارق الحياة.

 

وقبل انتحاره، وبعد تراكم الديون عليه، تشنجل أوغلو على «فيس بوك»: «لا أحد مسؤول عن موتي. لم تعد لدي القوة للتحمل. هذه هي نهايتي».

 

وقبل كل ذلك، اشتكى مرارًا وتكرارًا من سوء الأوضاع الاقتصادية، وقال في مرة من تلك المرات «كفى، هذه المشكلة ستنتهي بالتأكيد، ألا يمكن أن نكون سوريين، المستشفى مجاني والدواء مجاني، يا أخي لم تعد هناك قوة للتحمل»

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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