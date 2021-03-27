إنقاذ 16 مهاجراً من أصل جزائري في إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

نقلت فرق الإنقاذ البحري الإسبانية فجر اليوم السبت 16 مهاجراً من أصل جزائري إلى ميناء موتريل بمدينة غرناطة جنوبي إسبانيا بعد إنقاذهم الليلة الماضية من بحر ألبوران، الجزء الأقصى غرباً من البحر الأبيض المتوسط. وتلقى المهاجرون الذين كانوا يستقلون قارباً صغيراً مساعدة طبية أولية وأغذية من قبل هيئة الصليب الأحمر لدى وصولهم ميناء موتريل. ووفقاً للصليب الأحمر، فإن جميع المهاجرين في حالة صحية جيدة وسيتم إخضاعهم لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل نقلهم للشرطة الوطنية.

