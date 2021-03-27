لأول مرة منذ 4 أشهر... لا إصابات محلية بكورونا في هونغ كونغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أكدت مصادر في هونغ كونغ عدم تسجيل أى إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، وتسجيل6 إصابات وافدة من الخارج. ونقلت صحيفة "ستاندارد" التي تصدر فى هونغ كونغ في عددها اليوم، أن هذه هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التى لا يتم فيها تسجيل إصابات محلية. وكانت آخر إصابة محلية في هونغ كونغ ظهرت فى منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي قبل بدء الموجة الرابعة من الجائحة، وقال مركز الحماية الصحية إنه تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة. وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في هونغ كونغ بلغ 11 ألفاً و440 حالة حتى أمس الجمعة، وعدد الوفيات 205.

