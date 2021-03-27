ألمانيا: إعطاء 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن 12 مليون جرعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت. وأشارت التقديرات إلى أن متوسط معدل التطعيم اليومي في البلاد بلغ 313 ألفاً و463 جرعة. وبالنظر إلى هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 11 شهراً لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين، وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 13 أسبوعاً. ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2.77 مليون إصابة، والوفيات إلى 75 ألفاً و828 حالة وفاة. ومر عام وثمانية أسابيع على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

