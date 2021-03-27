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125 ألف جرعة لقاح تصل فلسطين خلال أيام

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 125 ألف جرعة لقاح تصل فلسطين خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، عن وصول 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، و25 ألف أخرى من لقاح "استرازينيكا" البريطاني خلال أيام. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، عن الكيلة  قولها إن جرعات لقاح "سينوفاك"عبارة عن تبرع من الحكومة الصينية، أما لقاحات "إسترازينيكا" هي من أولى الدفعات التي اشترتها الحكومة من الشركات المصنعة للقاحات. وأشارت إلى أن الحكومة رصدت 12 مليون دولار من الخزينة العامة لشراء القاحات المضادة لفيروس ، وجرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، للاستمرار في حملة التطعيم ضد الفيروس. وتشهد محافظات الضفة الغربية تصاعداً في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث وصلت نسب إشغال المستشفيات ومراكز علاج فيروس كورونا في الضفة الغربية 100 بالمئة. وسجلت الأراضي الفلسطينية نحو 250 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 2656 حالة وفاة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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