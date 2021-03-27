دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في قائمة أكثر دول العالم تطعيماً لسكانها ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حلّت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في قائمة أكثر دول العالم تطعيماً لسكانها ضد «كوفيد 19»، بعد كل من إسرائيل وموريشوس، فيما يجسد نجاح جهود الدولة في مكافحة الجائحة، وصولاً لمرحلة التعافي التام من الفيروس.



وأكد مؤشر «أور وورلد إن داتا»، التابع لجامعة أكسفورد، والذي يرصد بيانات وإحصاءات التحصين والتطعيم ضد «كوفيد 19» حول العالم، أن قرابة 80 من بين كل من 100 شخص مؤهل في الإمارات، تلقوا جرعة لقاح واحدة ضد الفيروس، لترسخ الإمارات مكانتها ضمن أكثر وأسرع دول العالم في توفير اللقاحات لسكانها، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة، التي جاءت في المركز الرابع، وتشيلي الخامسة، وبريطانيا السادسة.

ومع الارتفاع المطرد في وتيرة التطعيمات في الدولة، وصل إجمالي جرعات لقاح «كورونا»، الممنوحة إلى نحو 7.8 ملايين جرعة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في الدولة إلى 434.035 حالة.