إعطاء 8.96 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء السبت، إعطاء 8.96 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن. ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 210 ألفا و707 جرعات في اليوم الواحد. ووفقاً لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق إيطاليا عاماً وشهراً لتطعيم (75%) من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين. وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسابيع. وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 3.49 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 107 آلاف و256 حالة.

