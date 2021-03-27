جو بايدن يدعو 40 من قادة العالم للمشاركة في قمة افتراضية للمناخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه الرئيس الامريكي جو بايدن، الدعوة الى 40 من قادة العالم للمشاركة في قمة افتراضية للمناخ تستضيفها واشنطن خلال شهر أبريل المقبل.



وستبحث القمة التي ستعقد يومي 22 و 23 من ابريل المقبل، تحفيز جهود الاقتصادات الكبرى لتقليل الانبعاثات خلال العقد الراهن، وحشد تمويل القطاعين العام والخاص لدفع التحول إلى صافي صفر انبعاثات ومساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع تأثيرات المناخ وتحفيز التقنيات التحويلية التي يمكن أن تساعد في تقليل الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ مع خلق فرص اقتصادية جديدة هائلة وبناء صناعات المستقبل.

واوضح البيت الأبيض في بيان له، إن قمة واشنطن للمناخ، تهدف الى حشد جهود الاقتصادات الكبرى لمعالجة أزمة المناخ..مشيراً الى ان الولايات المتحدة ستعلن بحلول موعد القمة عن هدف طموح لانبعاثات 2030 كمساهمتها الجديدة المحددة وطنيا ضمن اتفاقية باريس للمناخ.

ونوه البيان، ان الرئيس الأمريكي حث في دعوته القادة على استخدام القمة كفرصة لتوضيح كيفية مساهمة دولهم أيضا في تحقيق طموح مناخي أقوى..لافتاً الى ان قمة واشنطن للمناخ ستجمع مجدداً منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ بقيادة الولايات المتحدة الذي يضم 17 دولة مسؤولة عن نحو 80 بالمئة من الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي.