شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يتابع حادثة قطاري سوهاج مع 7 وزراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت) مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول «متابعة حادثة تصادم قطاري سوهاج».