شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 وإصابة 23 في انهيار عقار بجسر السويس بالقاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يواصل رجال الحماية المدنية بالقاهرة محاولتهم إنقاذ ضحايا انهيار عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس صباح اليوم «السبت»، إذ تمت الاستعانة بالأوناش لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين، وتم استخراج 23 مصاباً و5 وفيات من أسفل العقار، فيما تحاول الحماية المدنية البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض، وانتقل إلى مكان الحادثة محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، وعدد من القيادات الأمنية والنيابة العامة.

وكشف عدد من المواطنين أن العقار المنهار، حدث به ميل بسيط بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، وأن بعض السكان خشي على نفسه وأسرته وترك العقار قبل يومين، في حين ظل باقي السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم، وفرضت قوات الشرطة كردوناً أمنياً حول العقار، لمنع وصول الأهالي لموقع الحادثة، لتسهيل عمليات رفع أنقاض العقار أمام قوات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المصابين الناجين إلى المستشفيات.

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادثة فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، فيما يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لشهود العيان، لكشف ملابسات واقعة انهيار العقار، وتداول الأهالي فيديوهات للعقار بعد سقوطه وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض، ويطالبون بسرعة استدعاء سيارات الإسعاف لاستخراج الأهالي من أسفل عقار جسر السويس.